12:58, 23 八月份 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统会见塔吉克斯坦总理
（哈萨克国际通讯社讯）正在对塔吉克斯坦进行国事访问德哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日在杜尚别与该国总理科基尔·拉苏尔佐达举行会晤。
会谈中，托卡耶夫总统对双方达成的协议充满信心，认为这将推动两国在多个领域的合作迈向新的高度。
-昨天我们进行了广泛且富有成效的会谈，其成果令人满意。我要感谢您为高规格举办商务论坛所提供的支持。在此次论坛上，双方成功签署了总额超过10亿美元的合作协议，这是一个令人振奋的消息。同时，我们也就将双边贸易额提升至20亿美元的目标达成了一致。我认为，两国政府需要共同探讨能够促进双边贸易增长的多种途径，以实现这一目标。 - 总统说。
托卡耶夫总统还重申，哈萨克斯坦致力于进一步加强与塔吉克斯坦的建设性伙伴关系。
塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达则对托卡耶夫总统的到访表示感谢，并指出，近年来两国合作关系日益密切。
- 塔吉克斯坦政府将深化与哈萨克斯坦的合作作为优先事项。贵国是我们重要的贸易伙伴，几十年来，哈萨克斯坦在塔吉克斯坦德对外贸易中一直发挥着关键作用。今年上半年，双边贸易额显著增长，增幅接近20%。双方设定的将双边贸易额提升至20亿美元的目标完全可以实现。 - 拉苏尔佐达说。
双方还一致认为，落实已达成的协议并充分利用两国在工业合作、贸易经济和交通运输领域的潜力至关重要。
【编译：达娜】