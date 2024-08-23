托卡耶夫总统会见塔吉克斯坦总理

-昨天我们进行了广泛且富有成效的会谈，其成果令人满意。我要感谢您为高规格举办商务论坛所提供的支持。在此次论坛上，双方成功签署了总额超过10亿美元的合作协议，这是一个令人振奋的消息。同时，我们也就将双边贸易额提升至20亿美元的目标达成了一致。我认为，两国政府需要共同探讨能够促进双边贸易增长的多种途径，以实现这一目标。 - 总统说。