哈萨克斯坦总统会见塞尔维亚总理

托卡耶夫总统在会谈中表示，他与塞尔维亚总统亚历山大·武契奇举行了富有成效的会谈。

-我们高度重视与塞尔维亚建立在深厚友谊和相互理解基础上的长期伙伴合作关系和多边合作关系。今天，双方在航天、通讯、农业、国防工业、教育和旅游等领域签署了一系列重要的政府间和部门间协议。稳定的政治对话和各层次的经济合作符合我们的最终利益。-总统说。

国家元首呼吁哈萨克斯坦和塞尔维亚政府共同努力，高质量地执行所达成的协议。他特别表示，要明确重大项目，为两国经济投资合作注入新动力。

托卡耶夫总统表示，对政府间经贸合作委员会和企业家委员会的工作寄予厚望。

国家元首指出，哈萨克斯坦政府将全力支持塞尔维亚商人实施投资项目。

武切维奇指出，贝尔格莱德正在认真研究哈萨克斯坦的政治和社会经济改革，并考虑从多个角度加强关系的可能性。

武切维奇重申，塞尔维亚有意增加与哈萨克斯坦的贸易额，加强双方在经贸、交通物流、投资等领域的合作。

最后，塞尔维亚总理谈到了“绿色”技术、能源替代等问题，并邀请分享该方面的经验。此外，他还提议定期互办文化日、举办商业论坛。

【编译：小穆】