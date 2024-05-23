哈萨克斯坦总统会见新加坡总理 双方就促进双边合作达成共识

会谈期间，托卡耶夫总统对黄循财履新表示祝贺，祝愿其在总理任期中取得好的成绩。

国家元首强调指出，新加坡是哈萨克斯坦在东南亚的战略伙伴，两国合作具有极高的水平。

- 我们非常重视与新加坡各领域合作的发展。多年以来，两国之间建立了紧密的合作关系。我本人曾经直接参与到了与新加坡建立联系的进程当中。1970年代，作为一名年轻的外交官员，我曾有幸在新加坡工作，我还记得自己工作地点的地址：Nassim road 51号。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统表示，新加坡是一个高速发展中的国家，在国际经济中具有领先的地位。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，他相信自己以总统身份对新加坡进行的首次访问，将能够极大的推动两国双边发展，并强调愿为双边合作发展提供力所能及的一切支持。

国家元首表示，此次访问期间，他将会见新加坡主要的企业界代表，就旨在促进双方利益的实际商业项目进行讨论。

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新加坡总理黄循财强调指出，新加坡与哈萨克斯坦之间拥有发展互利合作的巨大潜力。

他表示，两国经济互补性极强，同时，新加坡能够成为哈萨克斯坦扩大同东南亚国家联盟成员国相互合作的主要枢纽，而哈萨克斯坦也将在新加坡深化与中亚国家合作过程中发挥重要的影响力。

会谈中，双方就经济和投资互动的潜力予以了高度关注，并探讨了在绿色能源、交通物流、数字化、金融、农工综合体、通信、重要原材料生产加工、电子商务等领域加强合作的可能性。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和黄循财对新加坡企业Surbana Jurong公司在阿拉木图州Alatau City (G4 City)等项目中的参与，以及PSA International与哈萨克斯坦国家铁路公司为提高跨里海国际运输走廊运力而开展的合作予以了高度评价，并表示将继续积极支持。

双方还就继续加强两国在教育领域的合作力度，特别是高等教育机构之间的合作达成了共识。

哈萨克斯坦总统和新加坡总理相互承诺将共同支持两国企业界之间开展互联互通。

托卡耶夫总统提议，为促进两国各领域合作，有必要建立一个政府间委员会来执行相关的工作。

会谈最后，哈萨克斯坦总统邀请新加坡总理在合适的时候对哈萨克斯坦进行正式访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】