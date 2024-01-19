托卡耶夫总统会见Maire Tecnimont公司首席执行官

在会谈中，双方深入探讨了能源和石化工业的合作前景。国家元首指出，Maire Tecnimont公司在实施去碳化和能源转型项目方面积累了丰富经验，其业务遍布全球45个国家。

托卡耶夫总统表示，Maire Tecnimont公司提出的大幅减少二氧化碳排放和开发绿色技术计划引起了哈萨克斯坦政府的浓厚兴趣。根据《巴黎协定》的要求，哈萨克斯坦承诺在2060年前实现碳中和，为此正在寻求最佳技术方案。

贝尔尼尼向总统介绍了公司正在世界各地实施和开发的旗舰项目，并对哈萨克斯坦能源行业的发展提出了建议。

托卡耶夫总统对Maire Tecnimont公司参与哈萨克斯坦天然气化工联合企业建设给予积极评价。去年4月，与Maire Tecnimont公司签署了阿特劳州天然气化工联合企业二期聚合工段基本设计协定。

Фото: 总统府新闻局

【编译：阿遥】