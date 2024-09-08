托卡耶夫总统会见土库曼斯坦人民委员会主席别尔德穆哈梅多夫

托卡耶夫总统对别尔德穆哈梅多夫亲自出席第五届世界游牧民族运动会开幕式表示感谢。

托卡耶夫总统指出，别尔德穆哈梅多夫此次访问阿斯塔纳对于进一步促进哈萨克斯坦与土库曼斯坦的双边合作具有重要意义。

托卡耶夫总统表示，目前哈萨克斯坦与土库曼斯坦的关系发展顺利，已达到战略伙伴关系高度。

别尔德穆哈梅多夫对哈方的热情接待表示感谢，并预祝第五届世界游牧民族运动会取得圆满成功。他高度评价阿斯塔纳在组织大型国际活动方面的成就，并认为这些活动有助于提升哈萨克斯坦在国际舞台上的形象和影响力。

双方重点关注了此前在经贸、能源和运输物流领域达成的多项协议落实情况。托卡耶夫和别尔德穆哈梅多夫表示，他们对联合项目的实施进展感到满意。

两位领导人一致认为本着友好和睦邻精神开展文化人文交流的重要性。

双方还讨论了托卡耶夫总统计划于今年10月访问土库曼斯坦的筹备工作。

【编译：阿遥】