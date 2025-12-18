托卡耶夫总统会见日本乐天集团首席执行官

会谈中，国家元首高度赞赏乐天集团在打造全球最先进的数字生态系统方面所取得的成就。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦已经进入了技术发展和数字化转型的新阶段，对该公司的经验非常感兴趣。

总统指出，哈萨克斯坦首次通过人工智能法，启动了首台国家超级计算机，并正在改进电子政务服务和数字生态系统。

值此之际，国家元首对乐天集团计划扩大在哈萨克斯坦的业务，以及与人工智能和数字发展部建立紧密合作关系表示欢迎。哈萨克斯坦尤其关注该公司在癌症治疗生物技术领域的研发成果。

Photo credit: Akorda

三木谷浩史感谢托卡耶夫总统对公司工作的积极评价，并表示非常荣幸能与哈萨克斯坦总统会面。他指出哈萨克斯坦数字化项目发展迅速，并强调了这些项目实施过程中涉及的大规模投资。

据悉，乐天集团是一家日本科技企业集团，由三木谷浩史于1997年创立。该公司致力于构建涵盖电子商务、移动通信、金融科技、数字内容、媒体服务及其他在线服务的完整数字生态系统。乐天已与30多个国家和地区建立了国际合作伙伴关系。

【编译：小穆】