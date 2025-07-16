别克帖诺夫会见日本广岛知事 拟加强辐射医疗与人道合作

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦高度重视与日本发展扩大版战略伙伴关系，正按照总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的部署有序推进各项合作议程。他表示，哈方愿在医疗援助、社会保障和辐射医学研究等方面，深化与日本的合作，特别是针对受核试验影响民众的长期健康问题。

他还对日本政府提出向塞梅地区提供无偿援助以应对核试验遗留问题的意愿表示感谢，并表示这一举措有望在提高当地医疗服务质量方面产生积极且长远的影响。

此次会谈还探讨了进一步加强广岛县与哈萨克斯坦阿拜州之间的联系，尤其是延续“广岛—塞梅”倡议，并在"和平市长会议"组织框架下推进教育交流。双方还确认将在即将召开的《不扩散核武器条约》审议大会上保持进一步沟通与协作。

广岛县知事汤崎英彦表示，哈萨克斯坦与日本在核裁军领域有着共同的历史经验与责任。

- 我们的任务是继续为实现无核世界而努力，哈萨克斯坦作为中亚地区积极推动无核化的国家，是我们重要的合作伙伴。 - 他说。

据悉，2024年哈日双边贸易额达18亿美元，目前在哈国运营的日本企业超过60家。过去20年间，日本对哈经济累计投资约83亿美元，涉及丰田、日立、丸红等企业的多个重点项目。

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【编译：达娜】