托卡耶夫总统会见俄白吉三国政府总理

哈萨克斯坦总统欢迎俄白吉三国政府总理的到访，并感谢他们出席哈萨克斯坦国际创新工业展览会。

-你们的出席无疑提高了该展览的地位，并再次充分展现了我们的紧密经贸合作关系。当前，该展览已成为了稳定的创业平台。在展览框架下，潜在的合作伙伴和投资者将了解我们各国工业部门的成就，并为实施互利项目开辟新的机遇。-总统说。

托卡耶夫表示，在工业、能源、机械制造、农业和其他经济行业的联合企业及大型项目不断增加。数据显示，联盟成员国外贸不断增加，今年上半年增长13%。

总统指出，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的贸易、投资和工业领域合作关系发展迅速。

-俄罗斯企业是对哈萨克斯坦持续投资的五大主要国家之一。当今，我们正在与俄罗斯联合落实总额达165亿美元的40个大型项目。-他说。

Фото: пресс-служба Акорды.

哈萨克斯坦总统谈及与白俄罗斯之间的合作关系，并积极评价了农业机械生产和机械制造领域的合作。他还表示，该领域的联合投资项目的总额达1.8亿美元。

托卡耶夫总统还指出，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦之间的合作关系稳定发展，相互经贸合作发展迅速。

-今年前7个月，两国之间的贸易量较去年同期增长13%。在哈萨克-吉尔吉斯边境建设工贸运输综合体具有巨大的潜力。-他说。

哈萨克斯坦总统表示，欧亚经济联盟成员国有很大潜力大幅加强相互合作，因此有必要积极利用一切机会予以推动。

-哈方有意进一步推进欧亚经济联盟框架下的合作。我们认为，该联盟是一个非常有前途的一体化组织，经济潜力也巨大。欧亚经济联盟各成员国应严格遵守2015年在此签署的协议，仅沿着经济一体化、发展贸易、货物互通的方向处理开发各国市场。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫认为，经贸合作的成效直接关系到运输和过境潜力的开发，因此应不断开发运输关系的可能性。他同时还谈及了通往伊朗、波斯湾和印度的南-北交通走廊、哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路、西欧-中国西部路线，以及跨里海国际运输走廊的潜力。

哈萨克斯坦总统还谈及了加深欧亚经济联盟成员国之间的工业合作发展问题。此外，总统还重申了今年5月举行的欧亚经济高级理事会会议签署的关于为工业项目实施过程中的合作提供资金援助的文件的重要性。他强调，这一机制为新的联合生产设施的开设提供了新的动力。