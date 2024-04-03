会见上合组织各国安全会议秘书 托卡耶夫强调打击“三股势力”重要性

哈萨克斯坦总统在会晤期间表示，当下，阿斯塔纳正在积极筹备即将于此召开的上合组织阿斯塔纳峰会。托卡耶夫指出，该峰会对哈萨克斯坦具有重要的意义。

托卡耶夫总统强调，上合组织空间内的集体安全影响力正在不断提升的当下，组织各成员国安全会议秘书的会晤具有其特殊性。

- 去年在全球范围内，发生了183起区域性冲突事件，同比增长了30%。这是过去30年以来的最高纪录。分析人士认为，全球范围内，各种武装冲突和暴力循环现象正在加剧。同时，国际恐怖主义的威胁也在持续增长。-托卡耶夫说。

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国家元首表示，最近在莫斯科地区发生的造成许多平民丧生的悲剧表明，恐怖分子会使用最残暴、最邪恶的暴力手段来实施犯罪。

- 哈萨克斯坦在第一时间就宣布强烈谴责这一恐怖行径，并向俄罗斯表示声援。两国特殊部门就反恐问题保持着经常接触。莫斯科地区的恐怖行径遭到全世界，包括今天在座的各位所代表的国家的强烈谴责。联合国安理会强调必须将所有肇事者绳之以法，以及发展国际合作打击恐怖主义的重要性。最重要的是，要从已经发生的事件中得出正确的结论，并针对性采取具体的措施。要保障公民安全，妥善抵御恐怖威胁。- 托卡耶夫说。

国家元首表示，上合组织最初组建的目的之一，就是凝聚各方的力量，共同打击破坏地区和平稳定基础的“三股势力”。

- 此类威胁至今不仅并没有消失，而且变得比以前更加危险。反过来，我们这边也需要采取更加系统、更加果断的措施来做出应对。我们绝对不能允许破坏国家稳定和平的恐怖主义、极端主义和分裂主义的猖獗肆虐。应对和打击“三股势力”，以及跨国犯罪、非法毒品交易链条以及网络犯罪等一系列威胁，是哈萨克斯坦作为上合组织轮值主席国期间的最重要任务之一。- 哈萨克斯坦总统说。

国家元首认为，有必要制定2025-2027年反恐怖主义、分裂主义、极端主义的合作规划。同时，总统强调，尽快通过《上合组织2024-2029年禁毒战略》及其实施行动计划也十分重要。

- 上合组织是不断发展中的国际安全架构的基础之一。因此，本组织应树立榜样，采取共同商定的具体步骤，确保该地区的稳定与安全。- 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫说。

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托卡耶夫认为，要特别关注阿富汗局势，避免阿富汗领土成为国际恐怖组织的老巢。

哈萨克斯坦总统进一步指出，继续推进旨在防止该国发生人道主义危机并为保持该国长期稳定创造条件的工作非常重要。

- 中东地区发生的冲，突也正在成为危害安全的重要因素。该地区的稳定受到严重破坏，其悲惨后果对平民造成了沉重打击。有必要通过高层外交来防止冲突的进一步升级。总体来说，国际形势可以说是紧张的。我相信，代表世界一半人口采取行动的上合组织，能够为创建一个安全和公正的世界提供一个方案。- 哈萨克斯坦总统说。

国家元首重申，哈萨克斯坦始终支持开放的政治和外交对话，致力于与全球和区域伙伴建立建设性关系。

- 我们坚持基于相互理解和信任措施的欧亚安全完整性原则。同时，这种方式，应该成为在上合组织空间内建立安全区的战略基础。哈萨克斯坦始终把努力维护世界和平，推动各国和谐共处作为自身担任该上合组织主席国的优先事项。也正因如此，我们提议共同制定和采纳《上合组织关于世界团结促进公正和平与和谐的倡议》。在讨论这份非常重要的文件草案时，哈萨克斯坦愿意与各方以外交方式建立对话。- 哈萨克斯坦总统说。

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除了武装冲突和恐怖活动外，托卡耶夫总统指出，当下全球在气候危机、粮食、水资源、交通和能源安全领域也面临挑战。

- 上合组织需要强化应对现代挑战和威胁的方法。正在朝这个方向开展积极有效的工作。在哈萨克斯坦的建议下已经启动了旨在完善上合组织各项工作的进程。我们有必要利用上合组织的潜力作为区域和国际安全的有力工具。成员国安全会议秘书之间的会议，对实现这一目标发挥着重要作用。诸位领导着国家安全的各个领域。现在必须采取统一、综合的方法来应对挑战和威胁。- 托卡耶夫说。

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国家元首强调指出，为了保障上合组织各个成员国的安全，各国安全会议秘书之间应该采取相互协调的共同努力。

- 世界局势似乎不会很快得到改善，这令人遗憾。毫不夸张地说，各国国家安全仍面临挑战。这表明我们各国需要在上合组织框架内团结起来。我们将共同努力，采取具体举措，击退和消除一切外部威胁。这就是为什么我们关注上合组织过去和现在的活动。- 托卡耶夫说。

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国家元首表示，上合组织的议程可以说是独一无二的，其涵盖的内容涉及到了经济合作、投资政策、文化、人文关系领域合作等诸多问题。

- 我们将单独审议打击国际恐怖主义的行动问题。当然，在这里我们必须表现出政治态度。通过这种方式，我们必须表明我们团结一致，最重要的是，我们必须采取有效行动。哈萨克斯坦将持续为这一事业贡献力量，对此请不要怀疑。总的来说，我对即将召开的上合组织阿斯塔纳峰会寄予厚望。- 哈萨克斯坦总统说。

在总结发言时，托卡耶夫祝愿与会人员在确保上合组织空间安全、弘扬“上海精神”的工作中取得成功。

上合组织成员国俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫、中华人民共和国公安部部长王小洪、印度总理国家安全顾问阿吉特·多瓦尔、乌兹别克斯坦共和国总统直属安全会议秘书维克托·马赫穆多夫、吉尔吉斯共和国安全会议秘书马拉特·伊曼库洛夫、塔吉克斯坦共和国安全会议秘书纳斯鲁拉·马哈茂德佐达、巴基斯坦伊斯兰共和国政府国家安全部秘书瓦卡尔·艾哈迈德、伊朗伊斯兰共和国最高国家安全理事会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安·巴巴基，以及观察员国蒙古国国家安全会议秘书拜安巴贾加尔·阿尔坦热勒、白俄罗斯共和国安全会议国务秘书亚历山大·沃尔福维奇等出席会晤并发言。

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【编译：木合塔尔·木拉提】