托卡耶夫总统会见越南SOVICO集团董事长

会谈中，双方就该公司参与哈萨克斯坦经济各领域投资项目的前景进行了讨论。

托卡耶夫总统表示，SOVICO集团有意收购Qazaq Air航空公司可以表明，这家越南企业对本地区民航发展有一个非常重要的计划。

阮青雄先生表示，该公司有兴趣管理哈萨克斯坦的多个机场，以及投资物流仓库。目前，SOVICO集团旗下的越捷航空(VietJet Air)正在逐步增加哈国各地的货运和客运航班数量。

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会上，向托卡耶夫总统提议与越南和新加坡投资者建立三方合作伙伴关系。该倡议旨在推动航空、采矿、可再生能源、“智慧城市”和资产管理等各个领域的联合项目。

国家元首考虑到该公司在开展多元化业务方面拥有丰富的经验，并表示有信心进一步加强互利合作。

会谈期间，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金与SOVICO集团旗下Aviation Holdings Company公司之间签署了一份关于收购Qazaq Air航空公司条件的具有约束力的提案。根据初步协议，投资者计划在5年内交付至少20架波音737-Max8和空客A320/321飞机。将于近期完成购销协议签署，以完成交易。

哈萨克斯坦-新加坡商业论坛框架下，哈萨克斯坦交通部和SOVICO集团签署了战略伙伴关系相互谅解备忘录。

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【编译：小穆】