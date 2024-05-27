托卡耶夫总统会见土库曼斯坦外交部部长

哈萨克斯坦总统欢迎土库曼斯坦外长的到访，并积极评价了基于友好、睦邻和战略伙伴关系的哈土两国关系不断加强的现状。

-我们视土库曼斯坦为可靠的战略伙伴和有着共同历史渊源的兄弟国家。事实上，近年来，我们两国之间的合作发展迅速，包括经济战略领域。-托卡耶夫总统说。

会谈中，托卡耶夫总统向土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫致以了热情的问候。

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土库曼斯坦外长感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，确认阿什哈巴德决心进一步扩大与阿斯塔纳在国家间关系所有领域的双边合作。

双方还就经贸、能源和交通物流等领域项目实施情况进行了讨论。双方还指出，全面实施这些项目至关重要，这将为兄弟国家之间的关系赋予新的性质。

此外，双方还着重讨论了进一步加强双边人文领域合作。

最后，托卡耶夫总统与土库曼斯坦外长就区域和国际议程热点问题交换了意见。

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【编译：小穆】