托卡耶夫：哈乌兄弟之国 相互支持共创繁荣

会谈中，哈萨克斯坦总统欢迎乌兹别克斯坦外长的到访，并指出了双边合作关系的全面发展。

托卡耶夫总统表示，哈方高度重视进一步加强与兄弟国乌兹别克斯坦之间的相互合作。此外，托卡耶夫谈及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫为加深双边合作关系做出的巨大贡献，并表示哈萨克斯坦今后也将继续支持乌兹别克斯坦旨在地区繁荣发展的倡议。

会谈中，双方就扩大经贸合作问题进行了讨论。双方表示，要考虑新方向，为两国发展注入新动力，扩大双边贸易。

哈萨克斯坦总统指出，加强过境运输领域的合作至关重要。

托卡耶夫总统表示，哈方已开启了“达尔巴扎-玛赫塔拉尔”铁路线建设工作。该铁路线的链接将有助于增加两国之间的货物运输量。他认为，乌方加入跨里海国际运输线发展有利于所有各方。

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赛义多夫感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并转达了乌兹别克斯坦总统的热情问候。

乌兹别克斯坦外长指出，两国元首为加强哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的同盟关系设定了崇高目标。在这方面，他详细介绍了关于高质量落实高层达成的协议的联合工作计划。

最后，双方还就中亚水资源管理领域的合作和确保地区安全的问题，并就未来的双边和多边会晤，以及活动议程进行了讨论。

【编译：小穆】