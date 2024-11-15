托卡耶夫总统会见越共中央政治局委员阮春胜

托卡耶夫总统在会谈中指出，当前哈萨克斯坦与越南的关系正在快速发展，并回忆起去年对越南的正式访问。他表示，在河内举行的重要会谈为双边合作注入了新的动力。

托卡耶夫强调，越南是哈萨克斯坦在东南亚地区的主要合作伙伴，哈萨克斯坦致力于全面加强与越南在贸易、经济、投资及文化人文领域的合作。

此外，总统还提到，两国需要通过议会间合作，为社会经济发展提供立法保障，并进一步推动双边合作。

阮春胜则表示，越共中央政治局及国会正在积极落实托卡耶夫总统去年访问越南期间两边达成的协议。他强调，哈萨克斯坦与越南在许多问题上的立场相近，并在联合国、亚信等多边平台上建立了富有成效的合作关系。

托卡耶夫总统对哈萨克斯坦战略研究所与胡志明国家政治学院签署的合作备忘录表示高度认可。他指出，这份文件为开展联合科学研究提供了新的动力，并将进一步深化两国在学术领域的合作。

同时，托卡耶夫总统邀请越南国家主席梁强于明年访问哈萨克斯坦，并提议将访问安排在阿斯塔纳国际论坛期间举行。

【编译：达娜】