托卡耶夫总统会见世界拳击联盟主席戈洛夫金

托卡耶夫祝贺戈洛夫金当选世界拳击联盟主席。他表示，这一决定是对这位杰出运动员为世界拳击发展所做的贡献、其职业精神和无可挑剔的声誉的认可。

- 您为世界体育的发展做出了巨大贡献。您充分展现了哈萨克斯坦拳击的优良传统，并为我国拳击强国的地位赢得了世界的认可。您的人生道路充满了辉煌的胜利。您凭借着坚韧、精神、毅力和自律等品质取得了这些成就。这激励着不仅在我国，也在世界各地数以百万计的年轻人。毫无疑问，您的名字将永远镌刻在世界拳击史册上。-总统说。

Фото: Ақорда

此外，国家元首高度赞赏戈洛夫金在国家奥委会的工作。

- 我尤其想提及您在管理领域的成就。鉴于您在体育方面的成就，我提名您为国家奥委会主席候选人。我们感谢您与所有国家体育联合会建立联系，并在短时间内取得了诸多成就。您已与国际奥委会建立了有效的合作关系。-他说。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦总统表示，作为世界拳击联盟主席，戈洛夫金需要找到许多问题的解决办法。

- 当前，您的体育生涯迈入了一个新的阶段。您当选为世界拳击联盟主席。工作才刚刚开始，您还有很多工作要做。值得一提的是，您是第一位领导全球体育组织的哈萨克斯坦人。我相信，凭借您的专业素养，世界拳击联盟必将迈上新的台阶，并拓展拳击运动的视野。-总统说。

最后，国家元首授予根纳季·戈洛夫金一级“巴尔斯”勋章，以表彰他对国内体育发展做出的重大贡献。

Фото: Ақорда

戈洛夫金感谢托卡耶夫总统的高度重视、信任和支持。他还表示，愿进一步发展拳击运动，提升这项运动在国内外的声誉。

据此前报道，11月23日，在意大利首都罗马举行的世界拳击联合会（World Boxing）代表大会上，哈萨克斯坦传奇拳王、哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金全票当选该组织首任主席，任期三年，直至2028年洛杉矶奥运会。

【编译：小穆】