戈洛夫金当选世界拳联主席 首位掌舵国际体育联合会的哈萨克斯坦人诞生

来自58个国家和地区的代表一致通过投票，标志着这位哈萨克斯坦体坛旗帜性人物正式成为首位领导国际单项体育联合会的哈萨克斯坦人。

世界拳击联合会（World Boxing）成立于2023年，旨在取代长期陷入治理危机的国际拳击协会（IBA），并成功推动拳击继续保留在2028年洛杉矶奥运会正式项目名单中。此次大会的核心议题正是选举首任主席。

经严格审核，戈洛夫金从2025年10月提交的多份申请中脱颖而出，成为唯一获准参选的候选人。

戈洛夫金在竞选期间已明确提出未来三年四大工作重点：

强化联合会治理透明度与民主决策机制 全力保障拳击项目在奥运会中的核心地位 大幅提升裁判公正性与反兴奋剂体系 推动全球范围内青少年与女子拳击发展

戈洛夫金当选后表示：“我深知肩上责任之重。哈萨克斯坦拳击曾给世界贡献了无数荣耀，现在轮到我们为全世界拳击运动贡献力量。我将用全部经验与热情，让拳击重新成为最干净、最受尊重的奥运项目。”

哈萨克斯坦成为继俄罗斯之后，又一个由本国拳王执掌国际拳击组织的国家。戈洛夫金的当选，也被视为哈萨克斯坦体育外交的又一重大突破。

【编译：木合塔尔·木拉提】