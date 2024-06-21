哈萨克斯坦议会两院联席会议通过宪法修正案

会上，议员们二读通过了《关于对哈萨克斯坦共和国部分宪法进行补充和修改》宪法性法案。

-根据宪法草案设立的联合委员会审议了议会两院常设委员会和代表的意见和建议。联合委员会收到了一百多项修正建议。其中，通过了60项修订。已接受的建议和意见涉及以下问题。-马吉利斯（议会下院）议员斯内扎娜·伊玛舍娃说。

此外，议会联席会议还审议了修改哈萨克斯坦共和国其他宪法法律的提案。联合委员会通过了《关于对<共和国公投法>进行补充和修改》宪法性法案和《关于对<选举法>进行补充和修改》宪法法案。

-这些规范与政党和组织观察员，以及国内外大众媒体代表在全民公投期间的认证程序有关。此外，还通过了关于针对全民公投委员会的决定和行动的投诉，以及其他程序问题的规范。-议员说。

议会联席会议通过了《关于对<哈萨克斯坦共和国政府宪法>进行补充修改》宪法法案。对该法案补充了批准国家计划的权限，以及确保政府成员在相关领域制定国家政策的内容。

-具体来说，对《关于哈萨克斯坦共和国总统》宪法性法案补充了总统批准国家计划体系的权力。由于法律草案起草工作中对其他宪法法律进行了修改，因此决定更改法律草案的名称。此外，还进行了旨在消除法律空白、确保宪法草案条款内部一致性的修正案，并进行了编辑性和澄清性修正案，以使其与现行立法行为保持一致。-伊玛舍娃说。

【编译：小穆】