别克帖诺夫会见Presight AI首席执行官 深化智慧城市合作

据哈萨克斯坦总理官网消息，会谈重点涉及“智慧城市”（Smart City）项目实施、交通领域数字化系统建设，以及数据存储和处理基础设施发展等议题。

Presight AI隶属于国际科技集团G42，主要从事人工智能和大数据分析领域应用解决方案开发。该公司此前已参与阿斯塔纳“智慧城市”项目，并参与建设Alem.Cloud国家超级计算基础设施。

会谈期间，双方还讨论了进一步在交通领域引入数字化解决方案，以及发展阿斯塔纳国际机场智能基础设施的合作前景。

双方重点关注利用人工智能技术提升城市治理效率、公共服务安全性和服务质量，同时加强哈萨克斯坦本土技术能力和专业人才培养。

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦正进入数字化转型的新阶段。总统托卡耶夫已将2026年宣布为“数字化和人工智能年”。

他说，哈萨克斯坦正为吸引长期和技术型投资创造有利条件，投资者可享受国家支持措施以及税收和海关优惠，同时正在推出黄金签证（Altyn Visa）特别签证制度，并通过“一站式”机制为投资项目提供服务。

Фото: Үкімет

托马斯·普拉莫特德姆表示，Presight AI愿进一步扩大在哈萨克斯坦的业务，并实施新的联合项目。公司计划继续深化在应用型人工智能、数字基础设施以及重点经济领域技术解决方案等方面的合作。

会谈结束后，双方确定了未来合作的优先方向。