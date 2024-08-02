巴黎奥运会：哈萨克斯坦今日赛果一览

在男子团体重剑比赛中，哈萨克斯坦队在四分之一决赛中迎战匈牙利队，最终以30比45的比分惜败，遗憾止步于奖牌争夺战。接下来，哈萨克斯坦队将与埃及队争夺第5至第8名。参赛选手包括艾尔米尔·阿里姆扎诺夫、鲁斯兰·库尔巴诺夫、瓦迪姆·沙尔拉伊莫夫和叶尔利克·塞尔泰。

在田径项目中，哈萨克斯坦派出女子跳高选手娜杰日达·杜波维茨卡娅和叶利扎维塔·马特韦耶娃参加预赛。两位选手均未达到1.97米的晋级资格标准，也未能跻身前12名。叶利扎维塔·马特韦耶娃以1.88米的成绩位列第19名，娜杰日达·杜波维茨卡娅以1.83米的成绩位列第28名，均无缘决赛。

在游泳项目中，哈萨克斯坦选手阿迪尔别克·穆辛参加了100米蝶泳预赛。他在第二组比赛中以52.74秒的成绩获得第五名，最终排名第29位而无缘半决赛。此外，他还参加了100米自由泳比赛，未能晋级半决赛。

今日还将产生14个项目的奖牌得主，哈萨克斯坦队将在击剑和蹦床体操项目中向奖牌发起冲击。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】