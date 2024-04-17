俄罗斯社媒协会呼吁封禁TikTok，指责其未遵守本土化规定

目前，尽管TikTok应用在俄罗斯仍在运营，但用户只能查看两年前发布的视频。这导致TikTok博主因无法产生新视频而损失了收入来源。

-事实上，目前TikTok在俄罗斯所做的一切都是为了吸引用户远离可能替代它的俄罗斯平台。-该协会一位专家表示。

根据协会进行的一项用户调查结果显示，70%的短视频平台用户仍在使用TikTok。其中一部分用户出于习惯，另一部分用户则并未注意到视频的发布时间。

该协会要求对TikTok是否遵守用户数据本地化规定进行调查，因为它目前仍允许用户观看视频并发表评论。该协会指出，虽然TikTok曾在2019年表示愿意将数据本地化，但至今未见任何公开信息表明其已遵守相关法律。此外，专家们也未发现TikTok遵守所谓“推荐算法法”的迹象。

如果发现违规行为，该协会要求俄罗斯监管部门考虑采取“最高处罚措施”——封禁TikTok在俄罗斯境内的运营。

【编译：阿遥】