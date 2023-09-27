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    20:55, 27 9月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦议会下院议员会见英国武装部队国务大臣

    哈萨克斯坦议会下院议员会见英国武装部队国务大臣
    parlam.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯外交事务、国防和安全委员会主席阿依古勒·库斯潘26日会见到访的英国武装部队国务大臣詹姆斯·希佩（James Heappey）。

    会谈中，双方就进一步扩大双边和议会间合作问题进行了讨论。

    哈萨克斯坦议会下院议员会见英国武装部队国务大臣
    parlam.kz

    阿依古勒·库斯潘指出，两国建交30年里，双边合作关系提升至战略合作伙伴水平。

    -我们建立了建设性的政治对话，建立了跨党派议会合作小组、战略对话、政府间经贸合作委员会、工商理事会等有效的双边合作机制。2022年12月，哈萨克斯坦外交部长访问了伦敦，而英国外交部长今年3月访问了阿斯塔纳。访问期间，双方达成多项旨在进一步加强互利合作的协议。-她说。

    哈萨克斯坦议会下院议员会见英国武装部队国务大臣
    parlam.kz

    英国武装部队国务大臣表示，相信两国之间的经贸合作未来也将保持高水平发展趋势。他指出，维和人员培训框架下的军事合作是双边合作的优先方向之一。

    据了解，哈萨克斯坦马吉利斯议员阿伊多斯·斯热穆和英国驻哈萨克斯坦特命全权大使凯蒂·里奇出席了会谈。

    根据会谈结果，双方同意保持定期沟通和公开对话，扩大在“绿色”能源、数字化、医药和制造等新领域的合作。

    哈萨克斯坦议会下院议员会见英国武装部队国务大臣
    parlam.kz
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    标签:
    议会下院 哈萨克斯坦 外交 军事 议会 英国
    Мұхтар Мұрат
    编译
    Мұхтар Мұрат
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