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巴黎奥运会：哪些运动项目最受哈国人关注
（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦文化和信息部数据，在巴黎举行的奥运会吸引了本国电视频道创纪录的观众人数，前5天有3200万观众收看。
哈萨克斯坦有5个电视频道播出本届巴黎奥运会赛事：Qazaqstan、Qazsport、Jibek Joly、Khabar和El Arna。
该部表示，Khabar于7月26日开始直播奥运会。根据分析机构数据，在前5天，电视频道播出了8个项目的24场比赛，共吸引观众1394769名。
其中，拳击比赛最受观众关注。Khabar电视频道和El Arna电视频道分别有229438名和254054名观众观看了拳击比赛。
该频道网站上的转播吸引了1158471名观众，YouTube平台上的转播吸引了4451424名观众。Khabar平台5天的总观看数量为3200万。
Qazaqstan和Qazsport电商频道也创下了收视纪录，共有6075365人收看了奥运会。其中，4492947名观众通过电视观看了转播，1489471名观众通过官方网站和移动应用程序观看了转播。在社交网络上发布的内容获得了6500万次浏览。
消息称，以上5个电视频道派出26名评论员正在巴黎工作。
【编译：木合塔尔·木拉提】