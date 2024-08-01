巴黎奥运会：哪些运动项目最受哈国人关注

哈萨克斯坦有5个电视频道播出本届巴黎奥运会赛事：Qazaqstan、Qazsport、Jibek Joly、Khabar和El Arna。

该部表示，Khabar于7月26日开始直播奥运会。根据分析机构数据，在前5天，电视频道播出了8个项目的24场比赛，共吸引观众1394769名。

其中，拳击比赛最受观众关注。Khabar电视频道和El Arna电视频道分别有229438名和254054名观众观看了拳击比赛。

该频道网站上的转播吸引了1158471名观众，YouTube平台上的转播吸引了4451424名观众。Khabar平台5天的总观看数量为3200万。

Qazaqstan和Qazsport电商频道也创下了收视纪录，共有6075365人收看了奥运会。其中，4492947名观众通过电视观看了转播，1489471名观众通过官方网站和移动应用程序观看了转播。在社交网络上发布的内容获得了6500万次浏览。

消息称，以上5个电视频道派出26名评论员正在巴黎工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】