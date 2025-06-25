北约海牙峰会在分歧和紧张中开幕

在戒备森严的安保措施下，为期两天的北约峰会24日在荷兰海牙开幕。由于北约内部分歧加剧，峰会预期成果有限。

本次峰会聚焦军费开支与地区安全局势。峰会召开前，北约32个成员国经过艰难谈判，最终就军费支出占比方案达成妥协：到2035年，北约盟国承诺将军费开支提高至国内生产总值的5%，其中3.5%为核心军费支出，1.5%为军事和安全相关的投资。相关方案将在本次峰会上提交审批。

围绕军费开支，北约内部长期存在分歧。美国总统特朗普声称美国无需遵守5%标准，但要求其他北约国家必须履行义务。西班牙曾对5%的支出标准表示强烈反对，仅承诺达到2.1%的军费开支比例。德国、法国和英国等西欧国家则更强调防务自主，以及对乌克兰的持续支持。

与去年在美国华盛顿举行的北约峰会相比，本届峰会会期缩短一天，议程大幅压缩。乌克兰议题明显降温，相关讨论和会议安排相应减少，包括取消了上次峰会中举行的北约－乌克兰理事会领导人会议。

鉴于近期中东局势持续紧张，预计峰会将涉及以色列与伊朗冲突等议题。美国日前空袭伊朗核设施，引发多方谴责与广泛担忧。

在安保方面，荷兰调动约3.7万名军警人员，在海牙及周边地区部署了包括F-35战斗机和“爱国者”防空导弹系统在内的立体防御体系。