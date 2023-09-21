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    21:47, 21 9月 2023 | GMT +6

    亚运会：哈萨克斯坦代表团在亚运村举行升旗仪式

    Ханчжоудағы Азия ойындарында Қазақстан Туы көтерілді
    Фото: ҚР ҰОК

    哈萨克国际通讯社讯）参加第19届杭州亚运会的哈萨克斯坦代表团21日在亚运村举行升旗仪式。

    当天，哈萨克斯坦代表团正式入住亚运村

    哈萨克斯坦奥委会体育司司长耶勒斯亚尔·哈纳哈托夫表示，近200名哈萨克斯坦运动员已抵达杭州。

    -国旗的升起标志着比赛的开始，也标志着哈萨克斯坦代表团进入比赛。 对我们来说，国旗不仅是国家象征，它代表我们的祖国哈萨克斯坦，永远引领我们走向胜利！-游泳名将阿德勒别克·穆辛说。

    据悉，哈萨克斯坦共派出527名运动员参加杭州第19届亚运会。

    值得一提的是，根据亚运会官网消息，亚洲全部45个国家与地区奥委会报名参加杭州亚运会，其中运动员人数为12417人，随队官员人数为4975人。

    杭州亚运会最终将设置40个大项、61个分项、481个小项。40个大项中，29个项目为参照下届巴黎奥运会设置的奥运项目，11个非奥项目则涵盖了东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚等亚洲各地区特色体育项目，和新设滑板、霹雳舞、电子竞技等新兴体育项目。

    第19届亚运会开幕式. 将于9月23日晚在杭州奥体中心体育场举行。

    值得一提的是，在雅加达举行的第18届亚运会上，哈萨克斯坦代表团共获得15金、17银、44铜，位列奖牌榜第9位。

    标签:
    体育 哈萨克斯坦
    小 穆
    编译
    小 穆
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