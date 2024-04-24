印尼选举委员会正式宣布：普拉博沃当选印尼新一任总统

据此前介绍，普拉博沃系军人出身，来自富裕的政治家庭。他的祖父是印尼国家银行创始人，父亲是印尼前总统苏加诺和苏哈托时期的内阁成员，他本人曾是苏哈托的二女婿，并在其政权下担任过军方高层。

普拉博沃将在2024年10月20日，正式接棒执政十年的佐科，成为这个东南亚最大国家也是世界第四人口大国的新一任总统。

另据联合早报报道，印尼在2月14日举行总统选举，选举委员会3月20日宣布，普拉博沃和吉布兰组合以逾58％的总得票率胜选。落败的两名候选人雅加达特区前首长阿尼斯和中爪哇省前省长甘查尔随后提出上诉，指选举出现结构性舞弊、国家机构和资源被用于左右选情，致使普拉博沃不公平胜出。他们要求取消普拉博沃和吉布兰的当选资格，并重新举行选举。

宪法法院22日判决，在两起诉讼中，八司都以五票对三票，驳回上诉。首席法官苏哈托约说，诉方提出的请求“全无法律依据”，没有证据显示选举出现舞弊，或是选情受干预。

【编译：阿遥】