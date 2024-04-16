巴黎奥运会火种在希腊古奥林匹亚成功点燃

由于天气原因未使用凹面镜，最高女祭司使用了4月15日采集的备用火种点燃火炬，并开始火炬传递之旅。

采集仪式结束后，女祭司将燃起的火炬及象征和平与荣耀的橄榄枝传递给第一棒火炬手、希腊运动员、东京奥运会男子赛艇金牌得主斯特凡诺斯。斯特凡诺斯从体育场一路奔跑来到“现代奥林匹克之父”顾拜旦的纪念碑后，将圣火传递给第二名火炬手、来自法国的三枚奥运游泳奖牌得主兼巴黎奥运火炬传递队长马诺多。

据了解，奥运火炬将在希腊境内传递11天，4月26日在雅典移交给巴黎奥组委代表团，4月27日乘船离开希腊，前往法国。

“我们正在经历困难时期，战争与冲突的风险增加。”国际奥委会主席巴赫在现场致辞时表示，“在古代，即便是在战争和冲突时期，奥林匹克运动会也能使希腊的城邦团结起来。”

“今天，奥林匹克运动会是唯一一个能将全世界团结在一起进行和平竞争的赛事。无论是过去还是现在，奥林匹克运动员们都在传递这一强有力的信息：是的，我们可以在激烈竞争的同时，在同一屋檐下和平共处。”巴赫说。

据悉，本届夏季奥运会于7月26日至8月11日举行，届时将有10500名运动员参加329个小项的角逐。残奥会将于8月28日至9月8日举行，4400名运动员将参加549个小项的比赛。将有206个国家派运动员参加奥运会，184个国家派运动员参加残奥会。

在奥运会期间，巴黎的游客数量预计将超过1500万。