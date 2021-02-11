卫生部：I/II期临床研究结果表明了国产疫苗的安全性

哈通社/努尔苏丹/2月11日--据卫生部新闻消息，I/II期临床研究的中期数据结果表明了 QazCovid-in国产新冠疫苗的安全性和免疫效果。

由哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所开发的国产疫苗QazCovid-in已进入第三期临床试验阶段。

3000名志愿者参与了QazCovid-in国产冠状病毒疫苗三期临床试验。

QazCovid-in灭活疫苗含有灭活病毒和无害佐剂。 因此，与其他类型的疫苗相比，QazCovid-in的安全性更高。已经 对小白鼠、叙利亚仓鼠、大鼠、豚鼠、雪貂和兔子等进行了临床试验。

临床试验的第一期，对15-50岁的44名志愿者，第二期对18岁以上200名志愿者进行了接种。

卫生部在发布的消息中称，I/II期临床研究的中期数据结果表明了 QazCovid-in国产新冠疫苗安全性的免疫效果。根据I /II期临床试验中期数据结果，接种第一剂和第二剂之后，国产疫苗均表现了出良好的耐受性和安全性，对导致新冠肺炎的SARS-CoV-2病毒产生了良好的免疫反应。

如今，正在位于阿拉木图市和塔拉兹市的研究中心基地内进行Ⅲ期测试，已有3000名不同年龄段的志愿者参与观察研究。

根据早前报道，教育和科学部科学委员会生物安全研究所于2020年12月15日对QazCovid-in国产冠状病毒疫苗进行了临时注册。

【编译：阿依波塔】