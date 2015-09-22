IAEA称伊朗核活动调查取得重大进展

哈通社阿斯塔纳9月22日电 据《华尔街日报》22日报道，联合国国际原子能机构(简称IAEA)总干事天野之弥周一表示，针对伊朗过去核活动的调查取得重大进展，同时证实伊朗官员在IAEA的调查中参与了在Parchin军事场所的采样工作。

天野之弥上周末身在德黑兰，他和IAEA首席核查员瓦尔约兰塔一起被带到Parchin军事场所。

天野之弥的话显示出，现阶段IAEA认为伊朗正在协助IAEA调查伊朗过去核活动的正确轨道上。根据伊朗政府与六个主要国家于7月14日达成的核协议，这是取消对伊朗制裁的一个前提条件。

天野之弥周一在对记者发表的声明中称，他和瓦尔约兰塔获准进入Parchin的一座大楼，之前IAEA只能通过卫星图片观察楼内的活动。他说，有证据显示最近大楼进行了翻修工作，但楼内没有设备。

10月15日之前，IAEA必须与伊朗官员在德黑兰就未尽事宜进行后续谈判。天野之弥将于12月15日之前就调查结果向理事会做报告。天野之弥称，Parchin军事场所的核查工作符合IAEA核查惯例。他说，目前IAEA正在对获得的所有信息进行评估，不过未来几周仍有大量工作要做。