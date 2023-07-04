IAEA报告称福岛处理水排海符合国际标准

哈通社/东京/7月4日 —— 据共同社报道，关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海计划，检验计划安全性的国际原子能机构（IAEA）4日公布综合报告，表示排海计划“符合国际安全标准”。

报告还评估称，如果按计划分阶段排放，对人类和环境的辐射影响“极小”。

到访日本的IAEA总干事格罗西前往首相官邸，会晤首相岸田文雄并提交报告。岸田表示：“不会容许对健康和环境造成负面影响的排放。将在科学依据基础上，保持高透明，向海内外细致说明。”

排海遭到福岛县等地渔业人士等的强烈反对，中国和韩国也提出批评。岸田将关注政府应对形象受损的措施和对IAEA报告的理解如何进展，就此前力争的“夏季前后”启动排放探讨具体开始时间。

报告经过调查团多次实地考察，耗时近2年完成。IAEA职员进驻福岛一核厂区内的事务所，在处理水排海期间也将继续评估安全性。

排海设备施工已于6月完成，预计近期将在日本原子能规制委员会的检查中合格，设备方面的准备基本就绪。

根据计划，东电将用海水稀释处理水，使放射性物质氚的活度降至不到国家标准的四十分之一，再通过海底隧道从距离核电站1公里的近海排放出去。