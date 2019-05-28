首都机场将更换IATA机场代码

哈通社/努尔-苏丹/5月28日 - 首都努尔-苏丹的纳扎尔巴耶夫国际机场将更换其国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）机场代码。

据民航委员会消息，5月28日，在努尔-苏丹市举行了关于首都机场IATA机场代码更换问题的专项会议。



作为IATA成员的阿斯塔纳航空、SCAT航空、白俄罗斯航空、LOT波兰航空、土耳其航空、中国国际航空、乌兹别克斯坦航空和迪拜航空等国内和国际航空公司均派出代表参加了会议。



根据会议结果，首都机场IATA机场三字代码的更换，得到了所有与会代表的一致同意。



最终会议结果的总结文件，将被提交给IATA总部。



民航委员会将继续同IATA接触，以完成后续的更名工作。



国际航空运输协会机场代码是一个由国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）规定、用于代表全世界大多数机场的代码。它用3个字母组成并最常见在登机证及行李牌上。



【编译：木合塔尔·木拉提】