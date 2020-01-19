IATA宣布暂时收回贝克航空公司的航空代码

哈通社/努尔苏丹/1月19日 -- 国际航空运输协会（IATA）收回了分配给哈萨克斯坦贝克航空（Bek Air）公司的国际航空运输协会航空公司代码（IATA Airline Designators）。

在发送给贝克航空公司的正式函件中，IATA称：«我们很遗憾地通知，贵公司不具备继续持有根据IATA按照762号决议的规定分配的相关代码的资格。»

函件中同时指出，在进行了为期60天的必要验证程序后，贝克航空公司将有机会重新恢复对航空公司代码的使用权利。

国际航空运输协会航空公司代码（IATA Airline Designators）是国际航空运输协会为全球各航空公司指定的两个字母的代码，它是由航班代码的两个首字母组成。两字母的航空公司代码表用于预约、时刻表、票务、征税、航空提单、公开发布的日程表和航空公司间的无线电通讯，同时也用于航线申请。

IATA航空公司代码每年公布两次，可在协会官网上查询。

去年12月27日，隶属于贝克航空公司的一架福克100型客机（载有93名乘客和5名机组人员），起飞后不久在阿拉木图市国际机场附近坠毁，事故导致12人死亡。

事故发生后，哈萨克斯坦航空委员会停飞了贝克航空公司的航班。

【编译：木合塔尔·木拉提】