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    21:28, 05 三月 2020 | GMT +6

    巴特尔詹•朱肯巴耶夫入围IBO排名Top10

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    哈通社/努尔苏丹/3月5日-- 国际拳击组织（IBO）公布最新所有体重级别拳手排名。

    Sports.kz网站消息，最新排名中，重量级拳手伊万·德奇科的排名从第75位下滑至第77位。重量级拳手鲁苏兰·穆尔萨塔耶夫位居第88位。

    次重量级拳手阿里·波拉耶夫从第80位上升至第79位、耶德勒·霍加穆别尔迪耶夫的排名也上升至第89位（原先排名第91位）。

    同时，超中量级中，阿依多斯·耶尔波森吾勒位居第17位。努尔扎特·萨布尔沃夫的排名由34位上升至第30位。

    中量级排名中，哈纳特·斯拉木保持了第14位，梅热穆·努尔苏丹诺夫和贾尼别克·阿里木汗吾勒分别位居第16位和第28位。

    超次中量级拳手萨德利丁·阿赫梅多夫和玛迪亚尔·阿舍克耶夫位居第30位和第68位。

    次中量级排名中，努尔苏丹·詹纳巴耶夫位居第29位，达尼亚尔·叶列吾森诺夫位居第39位。此外，波布尔江·莫穆诺夫位居第72位。

    超级轻量级拳手巴特尔詹•朱肯巴耶夫排名上升至第10位，而詹阔什·图拉洛夫从第46位下滑至第47位。

    轻量级排名中，维克多·阔托奇科夫位居第37位。阿布莱汗•胡塞因诺夫在此次排名中无缘TOP100。

    次轻量级拳手斯塔尼斯拉夫·卡里斯基的排名上升至第64位、苏勒坦·扎吾尔别克位居第76位。

    羽量级中，叶勒恰提·尼合梅托拉位居第51位。

    【编译：阿依波塔】


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