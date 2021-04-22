哈萨克斯坦职业拳手IBO排名有所提升

哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 国际拳击组织（IBO）近日公布了所有体重级别最新Top100拳手排名，20名哈萨克斯坦拳击手入围。

根据最新排名，重量级拳手詹·科索布茨基维持第29位，而鲁苏兰·穆尔萨塔耶夫排名上升4位，位居第75位。

次重量级拳手哈姆什别克·霍恩卡巴耶夫由第65位上升至第61位，而拳手阿里·波拉耶夫和耶德勒·霍加穆别尔迪耶夫分别位居第77和89位。 轻重量级拳手 别克·努尔马罕别特维持第88位。

超中量级中，阿依多斯·耶尔波森吾勒维持第16位，而努尔扎特·萨布尔沃夫维持42位， 阿里·阿赫梅多夫排名上升2位，位居第80位。

中量级排名中，哈纳特·斯拉木维持第13位。梅热穆·努尔苏丹诺夫和贾尼别克·阿里木汗吾勒分别上升1位，目前位居第21位和第17位。此外，阿拜·托列什首次入围TOP100排名，位居第99位。

超次中量级拳手萨德利丁·阿赫梅多夫的排名下滑1位，位居第29位。

次中量级排名中，努尔苏丹·詹纳巴耶夫的排名上升3位，目前位居第58位。达尼亚尔·叶列吾森诺夫位居第21位，而波布尔江·莫穆诺夫位居第66位（+2）。

超级轻量级拳手巴特尔詹·朱肯巴耶夫位居第11位，而轻量级拳手维克多·阔托奇科夫位居第63位。

次轻量级拳手苏勒坦·扎吾尔别克的排名上升至第48位，而羽量级拳手叶勒恰提·尼合梅托拉排名下滑3位，目前位居第42位。

【编译：小穆】