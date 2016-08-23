乔布斯遗作iBoat曝光 可能未列入苹果商业开发计划
此前他作为发明人注册的专利共有323项，现在增加到了324项。因为乔布斯生前设计的用来控制和监控船只运行的无线移动设备iBoat已经获得美国专利商标局的认证。这项发明专利申请是2013年3月提出的，当时的申请专利名称是"无线移动远程监控设备"。换言之，乔布斯发明了一种用于船舶的iPad。
据西班牙《国家报》8月18日报道，iBoat是一种类似于智能手机的电子设备，通过可触屏幕可以指挥和监控船舶的运行。乔布斯的最后一项发明与监控船舶有关并不令人意外，因为在他去世前几个月一直醉心于豪华游艇"维纳斯"号的建造工程。"维纳斯"号原本是乔布斯送给家人礼物，用来在他退休后载着全家人周游世界。然而，乔布斯的这个愿望永远无法实现了。乔布斯原本设想是，只要动一动手指就可以通过先进的航海自动化设备iBoat控制游艇上每一个房间的空调系统，甚至控制游艇的方向舵。
在技术方面，乔布斯的这项发明的运行原理在于，通过一个适配于船舶电子控制系统的界面实现无线通信。iBoat配有多个传感器，能够搜集水深、风向和速度等环境信息，还能提供有关船舶的实时信息，起到检测船舶健康的作用，一旦发现系统故障，就会中止远程控制。与此同时，iBoat还能通过甲板上的阳光位置对方向舵进行远程控制。
报道称，虽然斯人已去，但乔布斯的遗作--造价1.1亿欧元的"维纳斯"号已于2012年首次成功试航。负责这艘豪华游艇的内饰设计工作的知名设计师菲利普·斯塔克回忆说，自己只和乔布斯谈了15秒就决定接下这份工作。当时乔布斯给斯塔克打电话问道："您愿意帮我设计一艘船吗？"大师的一句问话就让斯塔克毫不犹豫地决定合作。乔布斯只提出了3个要求：第一，船身必须长82米；第二，船上只有6个房间；第三也是最重要的一点，内部环境必须安静。斯塔克说，乔布斯要求孩子们的房间在游艇前部，而他自己的位于后部。他对安静的要求近乎苛刻，在家中孩子们、宠物狗甚至他的妻子都不会发出任何噪音。
报道称，迄今为止尚不清楚苹果公司的现任掌门库克是否将iBoat的商业化列入计划之中。假如iBoat能够走进现实生活，那么任何一艘船舶都能变成科幻小说里面的智能舰艇。不过令人稍感遗憾的是，如果不是富豪，恐怕果粉们就无福消受乔布斯的这项最后的发明了。
来源：界面