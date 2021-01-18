ICAO称2020年国际旅客总量下降60％

哈通社/努尔苏丹/1月18日 -- 国际民航组织（ICAO）针对新冠大流行造成的经济影响的最新分析显示，2020年，国际旅客量急剧下降60％，使航空旅行总量退回到2003年的水平。

国际民航组织报告说，去年，航班的座位容量下降了50%，旅客总数下降了60％，只有18亿乘客乘坐飞机进行旅行，而2019年这一数字为45亿。

数字还表明，新冠大流行给航空公司造成了3700亿美元的财务损失，机场和空中航行服务供应商分别损失了1150亿和130亿。

从去年1月开始，新冠大流行导致航空旅行需求暴跌，但仅限于少数几个国家。但是，随着新冠疫情继续在全球传播，到3月底，航空运输活动几乎陷入停滞。

由于在全球范围内实施的大规模封锁措施、边境关闭和旅行限制，到4月，旅客总数已比2019年的水平下降了92％，国际旅行平均下降了98％，国内旅行平均下降了87％。

在4月到达低点之后，客运量在夏季期间出现了适度的反弹。 但是，这种上升趋势好景不长，在出现一段停滞时间后，随后在9月份朝着下降方向发展，当时许多地区出现的第二波疫情促使人们再次采取限制性措施。

在2020年的最后四个月，该行业的复苏前景变得更加脆弱和动荡，数据显示该行业去年大体上经历了双重衰退。