ICAO理事会主席今年将访问哈萨克斯坦

在多米尼加共和国召开的《2024 年国际民航组织全球实施支持研讨会（ICAO Global implementation Support Symposium 2024）》全球峰会框架下，哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫与国际民用航空组织理事会主席萨尔瓦托雷·夏基塔诺以及ICAO秘书长胡安·卡洛斯举行了会晤。

会谈期间，双方就今年年底安排ICAO理事会主席对哈萨克斯坦进行正式访问达成了共识。

此外，ICAO将在可持续航空燃料援助、能力建设和培训 (ACT-SAF) 计划框架下与哈萨克斯坦交通部签署双边合作协议。

交通部副部长还出席了国际民航组织部长级圆桌会议（ICAO Ministerial Roundtable），并向与会代表们介绍了哈萨克斯坦航空领域的发展情况。

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ICAO成员国部长和副部长们出席了活动。

峰会框架下，副部长还就哈萨克斯坦与美国开通直航航班问题同美国联邦航空管理局 (FAA) 发言人黛博拉·史蒂文森、就中亚和卡塔尔之间召开航空管理机构会议问题同卡塔尔航空管理局主席穆罕默德·法利赫·阿尔哈德里分别举行了会晤。

此外，副部长还分别会晤了加拿大交通部副部长尼古拉斯·罗伯逊、新加坡交通部高级顾问叶旺兴（Yap Ong Heng）、阿联酋航空管理局局长赛义夫·苏艾比、国际航空运输协会高级副总裁玛丽·汤姆森、巴西国家民航局 (ANAC) 主席蒂亚加·苏扎·佩雷拉。

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【编译：木合塔尔·木拉提】