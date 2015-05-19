阿拉伯货币基金组织董事会主席将出席在阿拉木图举行的IFSB峰会

哈通社阿布扎比5月19日电（记者拉黑姆别科夫•阿尔努尔）18日，哈萨克斯坦驻阿联酋大使海拉特•拉马•沙利普在阿布扎比会见阿拉伯货币基金组织董事会主席阿卜杜拉阿赫曼•本•阿卜杜拉•阿勒-哈米迪。

沙利普大使说，伊斯兰开发银行于1997年8月在阿拉木图市开设了自己的地区办公室，这是伊斯兰金融首次进入哈萨克斯坦。自那时起，伊斯兰金融在我国得到了蓬勃发展。哈萨克斯坦是独联体和中亚第一个颁布关于发展伊斯兰金融的相关法律的国家。 沙利普强调，2007年，哈萨克斯坦和阿联酋政府签署协议成立了"阿勒-赫利亚勒（半月）"银行，这是哈萨克斯坦资本入股的首家伊斯兰银行。"阿勒-赫利亚勒"银行总部设在阿拉木图市，并在阿斯塔纳和奇姆肯特设有分行。该行资本目前已达到5亿美元，未来还将进一步扩大。

沙利普指出，2014年10月，纳扎尔巴耶夫总统在迪拜出席第十届世界伊斯兰经济论坛期间被授予全球伊斯兰金融奖。从这项奖项就可以看出，伊斯兰金融业充分肯定哈萨克斯坦对该领域做出的贡献。 阿勒-哈米迪确认参加5月19-21日将在阿拉木图举行的第12届伊斯兰金融服务委员会（IFSB）峰会。 阿拉伯货币基金组织成立于1976年，总部位于阿布扎比，是阿拉伯伊斯兰国家平衡国际收支，促进阿拉伯经济一体化的区域性金融机构，其成员国为阿拉伯国家联盟的22个成员国。

伊斯兰金融服务委员会（The Islamic Financial Services Board, IFSB）是由部分伊斯兰国家央行、金融监管机构以及大型跨国公司和银行组成的金融组织，于2002年11月3日成立，秘书处设在马来西亚首都吉隆坡。其主要职责是依照有关原则，制订统一的监督管理标准，以确保伊斯兰金融服务业的健全与稳定。目前共有184个成员，其中59个为国家金融监管机构，8个为国际组织，其余为大型银行、跨国公司或金融业协会。哈萨克斯坦央行于2011年加入该组织。即将在阿拉木图举行的金融服务委员会峰会是哈萨克斯坦举办这一峰会的首次尝试，也是该峰会首次在独联体国家举行。（编译：吴然）