IIF：2020年全球债务达281万亿美元

哈通社/努尔苏丹/2月22日 -- 据外媒报道，国际金融协会（IIF）的数据显示，2020年全球债务达到创纪录的281万亿美元。其中，新冠肺炎疫情令全球债务增加了24万亿美元。

据路透社报道，IIF的数据显示，去年全球债务共增加24万亿美元。其中，有约12万亿美元来自政府公共债务的增加，企业债务增加5.4万亿美元，银行债务增加3.9万亿美元，家庭负债增加2.6万亿美元。全球债务与国内生产总值（GDP）之比超过355%，同比增长35个百分点。报告指出，这一增幅要远高于金融危机时的情况，2008年和2009年，全球债务在GDP中的占比分别上涨了10个和15个百分点。

报告指出，全球债务市场短期内还难以趋于稳定，预计今年许多国家和领域的债务水平仍将持续高于疫情之前的水平，尤其是在当前低利率环境的支持下。全球政府公共债务规模今年将增长10万亿美元，超过92万亿美元。

欧洲的债务上升尤其明显。法国、西班牙和希腊去年的非金融领域债务在GDP中的占比涨幅均达到50个百分点。欧洲债务的快速上升主要是由于政府公共债务大幅增加所致。在IIF追踪的61个国家中，瑞士是唯一一个去年债务在GDP中占比出现下滑的发达国家。

报告还指出，如何缩减支持措施规模的问题可能比金融危机之后的情况更加具有挑战性。过早撤出支持措施可能意味着破产以及不良贷款的大量产生。但是，对于政府支持措施的持续依赖也可能带来«系统性风险»。