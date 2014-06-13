苹果iMessage的三大“罪状”

哈通社阿斯塔纳电，据纽约时报网消息，如果你曾用iPhone发过短信，那你碰到iMessage的机会还是很大的。它是苹果推出的一款WhatsApp式的即时通讯应用。

该应用提供在无线网络环境下，和其他苹果用户免费进行即时通讯的服务，只要他们使用的是运行着iMessage的iOS设备或Mac电脑。除了常规的短信通讯服务，iMessage还提供了一些次要的功能，比如提示你有人正在写留言，如果你选择的是有限量的套餐，这款应用能节省你的短信费用。当网络连接不畅时，iMessage的讯息会以短信形式发送出去--你能通过应用里的泡泡来鉴别二者的不同，因为短信泡泡是绿色的，而iMessage泡泡是蓝色的。 由于这款应用被预装在iPhone上，而且据我的了解，默认状态下它是开启的，所以它极受欢迎。不过，iMessage在许多方面都存有瑕疵--而且多年以来一直如此--因此用户应该对使用它存有戒心，还有一个格外突出的原因是，目前有许多相当不错的应用可以替代它。 最近对iMessage的不满已经闹到了法庭上。加利福尼亚州的一桩集体诉讼案指控苹果违反了法律，原因是一名iPhone用户切换到新的非iPhone设备时，苹果没能帮他传送信息。 该诉讼提出，苹果非法干涉用户的无线服务合同，让弃用iPhone、改用Android或其他操作系统手机的用户遭了秧。 苹果的行为是否违法依然有待判决。但iMessage的确会接管你的讯息，它通过苹果的服务器而不是手机运营商的网络来传送你的数据。当你弃用iPhone时，其他iMessage用户设法发送给你的讯息可能会在传输中遇困，消失几周时间。 2011年，苹果论坛里第一次出现了投诉，自那之后，信息消失就成了广为人知的问题。目前，苹果提供的几篇技术支持文章谈到这个问题，其中今年5月更新的一篇文章提供了一些指导，教用户该如何关闭iMessage，以及从iMessage应用"注销"你的手机号码。 奥克兰美容师安卜•约翰逊最近弃用iPhone、转用Galaxy S5。她马上就惨遭折磨，热门教学网站Lifehacker前编辑亚当•帕什称这种经历为iMessage炼狱。 换了手机后，约翰逊开始接到客户怒气冲冲的电子邮件，质问她为何不回复她们的短信，还是是不是哪得罪她了。她说，她认为这个问题极有可能会给她带来了价值数百美元的客户损失。 她希望能一劳永逸地解决这个问题，为此，她先后和威瑞森及苹果打了数小时的电话。最终还是苹果技术支持给她发送了一个密码，她用它注销了自己在iMessage服务器上的账号，才解决了这个问题。 自这起官司立案以来，苹果就发布了旨在解决这一问题的软件更新。软件更新的目的是给公司的服务器打补丁，从而解决某个问题，该问题的存在使得苹果的客户支持人员难以给一些遭遇iMessage问题的用户提供帮助。 苹果在一封电子邮件中表示，今后的软件更新将解决另一个故障。该公司表示"如果一名客户改用苹果之外的设备，他是可以弃用iMessage的，方法是关闭iPhone上的iMessage应用，以及取消在其他苹果设备上选中的手机号。" 根据我的经验，在iPhone上使用iMessage时，手机里的即时讯息和短信是混在一起的，而且一部新设备上的iMessage应用，在默认设置下几乎向来是处于开启状态的。即使你打算永远使用iPhone，也有比iMessage更好用的即时通讯工具。 一个首要的原因是iMessage不可靠，用户报告称，由于无法及时获得讯息反馈，他们患上了社交焦虑症。一名用户对我说，她每次关闭iPhone，而后再打开时，都会收到潮水般的iMessage讯息。 不仅如此，通过iMessage发送的讯息扩散得太快了。无论你在哪台设备上登录苹果账号，这些讯息都会马上弹出来。这也许相当便利，可是，如果你有一部iPad，正好你的子女喜欢用它，而你用自己的苹果账号登录了这部iPad，那么你的私人讯息可能会轻易地被不该看到的人看到。 iMessage的安全性也引发了一些质疑。苹果表示，该服务是安全的，并曾在过去说过，这些讯息在传输中受到了点到点的加密保护。然而，安全研究员已经指出，苹果掌握着加密的钥匙，照此推断，苹果可以随时阅读这些讯息。 苹果会在服务器上存储这些讯息，存储时间有多长我们不得而知。如果你获得一部新的苹果设备，只要你和iCloud进行同步，你的讯息就会弹出来。苹果在今年2月发布了一些关于iMessage安全的细节。 如今能取代iMessage的即时通讯系统比比皆是。你可以试试WhatsApp、SnapChat，或者Facebook即时通讯(Messager)。或者试试BBM--之前它被称为黑莓即时通讯(BlackBerry Messenger)--它的粉丝被它不可动摇的安全性所折服，对它矢志不渝。iMessage能做的任何事BBM都能做，而且绝不会触及你的短信。 如果你想关闭iMessage，请进入iPhone中的"设置"(Settings)，下翻到"信息"(Messaging)，把"iMessage"旁的按钮切换至关闭状态。 iMessage的一大原罪是，它会和用户已有的即时通讯搅合到一块，而你几乎不知道发生了这种情况。你可以说短信的收费至今仍不合理，但短信是短信，即时通讯是即时通讯。没有理由把二者混在一起。