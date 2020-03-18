IMF随时准备向成员国提供1万亿美元贷款

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- 国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃3月16日发文称，IMF随时准备调动其1万亿美元的贷款能力，向成员国提供帮助。

格奥尔基耶娃表示，随着疫情蔓延，必须采取更多协调一致的行动，以提升信心，维持全球经济稳定。格奥尔基耶娃认为，全球经济须在3个方面迅速采取更多行动。

首先，在财政领域有必要扩大财政刺激，防止出现长久的经济影响。目前，各国已经部署各种财政措施，政策将优先考虑卫生支出和那些需要帮助的群体。除了这些行动，随着疫情蔓延，采取全球协调和同步财政刺激行动的必要性迅速提升。其次，在货币政策方面，发达经济体中央银行应继续满足需求和提升信心，相关措施包括放松金融政策，确保信贷流向实体经济。再次，在监管应对措施方面，金融体系监管机构须在维护金融稳定、保持银行体系稳健以及维持经济活动之间保持平衡。应鼓励银行灵活运用现有监管规定，并与面临压力的借款人重新沟通贷款条件。能否披露风险状况和清晰地传达监管预期对于市场在未来一段时期能否正常运作至关重要。

格奥尔基耶娃指出，IMF随时准备调动其1万亿美元的贷款能力，向成员国提供帮助。IMF可以利用其灵活和快速拨付的紧急应对工具，向新兴和发展中经济体提供约500亿美元资金。