IMF下调2019年全球经济增长预期至3.5％

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 -- 国际货币基金组织（IMF）发布1月份《全球经济展望》报告，将2019年全球GDP增长预期从3.7%下调至3.5%，2020年为3.6%。

报告将新兴市场和发展中国家2019年度经济增长预测从4.7%下调至4.5%，2020年为4.9%。其中，将俄罗斯2019年经济增长预期下调0.2个百分点至1.6%，2020年为1.7%；将印度2019年经济增长预期上调0.1个百分点至7.5%，2020年为7.7%；维持对中国2019-2020年的经济增长预期均为6.2%。报告预测，2019年独联体国家经济增速为2.2%（此前预测为2.4%）。除俄罗斯以外的其他独联体国家2019-2020年平均增速均为3.7%（此前预测为3.6%）。

报告将发达国家2019年经济增速预期下调0.1个百分点至2%，2020年为1.7%。其中，对美国2019-2020年经济增长的预期仍分别维持在2.5%和1.8%；欧元区分别为1.6%和1.7%；日本2019年经济增长预期上调0.2个百分点至1.1%，2020年为0.5%；英国2019-2010年经济增长预期仍维持在1.5%和1.6%。