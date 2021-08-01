IMF预计2021年全球经济增长6%

哈通社/努尔苏丹/8月1日 -- 国际货币基金组织(IMF)当地时间7月27日发布《世界经济展望报告》更新内容显示，2021年全球经济增长预期维持在6%，2022年全球经济增长上调至4.9%。

此次发布的更新内容显示，2021年全球经济增长与此前预测值保持一致，但IMF分别上调发达经济体增长预期0.5个百分点至5.6%，下调新兴市场和发展中经济体增长预期0.4个百分点至6.3%。其中，2021年美国、欧元区和日本最新经济增长预期分别为7%、4.6%和2.8%，中国经济今年有望增长8.1%。

此外，IMF预计2022年全球经济增长4.9%，较4月份预测值上调0.5个百分点，原因主要为上调发达经济体的增长预期。IMF预计，2022年美国、中国、欧元区和日本经济增长预期分别为4.9%、5.7%、4.3%和3%。

IMF指出，自今年4月发布《世界经济展望报告》以来，全球复苏前景因疫苗获取能力不同分化成两组阵营。疫苗接种率高的发达经济体在今年晚些时候经济活动有望进一步恢复正常；疫苗短缺的经济体仍将面临新冠感染人数再度增加和死亡病例上升的严峻挑战。

IMF认为，如果疫苗普及程度低于预期导致新冠病毒持续变异并传播，将会给世界经济复苏带来下行风险，融资环境可能迅速收紧。如果发达经济体的通胀上升速度快于预期，市场会对这些经济体的货币政策前景作出重新评估，将可能引起融资环境迅速收紧。新兴市场和发展中经济体可能受到疫情恶化和外部融资环境收紧的双重冲击，将会导致其复苏进程严重受挫，拖累全球经济增长。

IMF表示，多边行动对于减轻复苏分化、改善全球经济前景起到关键作用。当务之急是在全球范围内公平分配疫苗。各国还需加大集体行动力度，减少温室气体排放，以及根据本国所处危机阶段实施国家层面政策，促进可持续、包容性复苏。