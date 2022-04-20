IMF下调今年全球经济增长预期至3.6%

哈通社/努尔苏丹/4月20日--国际货币基金组织（IMF）19日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。

IMF认为，俄乌冲突和西方对俄制裁引发人道主义灾难，推高全球大宗商品价格，扰乱劳动力市场和国际贸易，并造成全球金融市场动荡。为应对通胀高企，全球多个经济体加息，导致投资者降低风险偏好、全球金融条件收紧。此外，低收入国家新冠疫苗短缺可能导致新一轮疫情暴发。

基于上述原因，IMF大幅调低今年全球经济增长预期，同时预计2023年全球经济增长3.6%，较此前预测值下调0.2个百分点。

具体来看，发达经济体今年预计将增长3.3%，较此前预测值下调0.6个百分点；明年将增长2.4%，较此前预测值下调0.2个百分点。新兴市场和发展中经济体今年预计将增长3.8%，较此前预测值下调1个百分点；明年将增长4.4%，较此前预测值下调0.3个百分点。

IMF警告，由于俄乌冲突严重冲击全球经济，对全球经济增长预测的不确定性远高于以往。如果俄乌冲突停止后西方仍不取消对俄制裁并更广泛打击俄能源出口，那么全球经济增长可能进一步放缓，通胀水平也会比预期更高。