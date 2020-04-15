IMF预计今年全球经济将萎缩3%

哈通社/努尔苏丹/4月15日 —— 据新华社消息，国际货币基金组织（IMF）4月14日发布新一期《世界经济展望报告》，预计今年全球经济将萎缩3%，衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑，为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退。

报告称，自1月份IMF发布《世界经济展望报告》更新内容以来，全球经济形势急剧变化，新冠疫情引发的公共卫生危机对经济活动造成巨大冲击。基于全球多数国家疫情将在今年第二季度达到峰值、下半年消退的基准情景假设，IMF预计2020年全球经济将萎缩3%，较1月份3.3%的增速预测大幅下调6.3个百分点。

报告预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%。报告预计今年美国经济将萎缩5.9%，欧元区经济将萎缩7.5%，日本经济将萎缩5.2%。

报告指出，在更不利的情景假设下，全球经济衰退将更严重。如果今年疫情持续时间更长，今年全球GDP将比基准情景预测低约3%；如果疫情延续到2021年，明年全球GDP将比基准情景预测低约8%。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，新冠疫情的持续时间和经济影响仍存在显著不确定性，同时许多国家还面临公共卫生危机、金融危机、大宗商品价格大幅下跌等多方因素交织的多重危机。多边合作对于遏制疫情蔓延和支持全球经济健康复苏至关重要。