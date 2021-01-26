IMF上调今年全球经济增速预期至5.5%

哈通社/努尔苏丹/1月26日 —— 据外媒综合报道，国际货币基金组织（IMF）26日发布的《世界经济展望报告》显示，预计2021年全球经济增长5.5%，较此前预测上调0.3个百分点。

此外，IMF维持对2022年4.2%增速的预期。

对于2021年全球经济增速的上调，IMF经济顾问兼研究部主任吉塔·戈皮纳斯（Gita Gopinath）在新闻发布会上指出，这反映了某些国家接种疫苗的积极作用、美国和日本等经济体在2020年底出台更多政策支持、以及预期密切接触活动将随着危机减轻而增加。

IMF指出，全球经济2020年增速为负3.5%。世界银行和经济合作与发展组织（OECD）下调2021年预期至4%左右，IMF则考虑日美追加对策的效果而上调了预测值，并分析认为2021年全球贸易额将增长8.1%。

IMF分析认为，日美的巨额财政投入和新冠疫苗的普及将助推世界经济。不过，各地区的经济复苏预期存在明显差异，变异病毒等新风险也浮出水面。

据估算，到2025年的经济损失将达到22万亿美元。如果疫苗普及延迟，2021年增速将停留在4.75%，也有可能进一步下滑。

IMF指出，中国GDP在2020年第四季度恢复到了大流行前的水平，领先于所有大型经济体。作为2020年唯一实现正增长的主要经济体，据IMF预测，中国有望在2021年实现8.1%的高增长，是除印度之外所有主要经济体的领头羊（印度经济去年萎缩8%，今年有望反弹11.5%）。

同时，IMF把美国2021年的增速大幅上调2个百分点至5.1%，而把欧元区的经济增速大幅下调1个百分点至4.2%。

报告显示，美国和日本预计将在2021年下半年恢复至2019年底的水平，而欧元区和英国预计到2022年仍将低于2019年底的水平。