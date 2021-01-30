IMF上调今年全球经济增速 中国增长8.1%

哈通社/努尔苏丹/1月30日 -- 国际货币基金组织（IMF）1月26日发布最新一期《世界经济展望》，预测2021年全球经济增长5.5%，相较去年10月的预测上调了0.3个百分点，并预测2022年全球经济增长将放缓至4.2%。2021年下半年全球经济将提速，但各国经济复苏进展不一且存在明显分化，中国经济复苏领先全球。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，此次调高2021年经济增速是因为考虑到多种因素，包括几个主要经济体追加了政策支持，加之新冠疫苗有望在2021年晚些时候推动经济走强，将远远抵消感染人数上升对近期增长势头的拖累作用。但吉塔·戈皮纳特同时强调，«该预测存在很大不确定性。疫苗接种和治疗取得更大的成功以及额外的政策支持会令增速好于目前预期。反之，若疫苗推广缓慢、病毒突变和各国政策支持若过早退出可能会恶化结果。»

IMF指出，在截至2022年底的预测期内，全球经济活动将远弱于疫情前2020年1月《世界经济展望》的预测水平，各国的预期复苏势头各不相同，取决于其卫生危机的严重程度、国内经济活动受到冲击的程度、对跨境溢出效应的敞口大小以及政策支持在减小持久损害方面的有效性。吉塔·戈皮纳特强调，中国在2020年第四季度已恢复到疫情前的预计产出水平，领先于所有其他大型经济体。

IMF预测，2021年发达经济体GDP将增长4.3%。其中，美国经济将增长5.8%，日本经济将增长3.1%，英国经济将增长4.5%，欧元区经济将增长4.2%，欧元区中的德国、法国、意大利、西班牙经济将分别增长3.5%、5.5%、3.0%、5.9%。美国和日本的经济产出将在2021年下半年恢复到2019年底的水平。

2021年新兴市场和发展中经济体GDP将增长6.3%。其中，东盟五国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南）将增长5.2%，俄罗斯经济将增长3.0%，巴西经济将增长3.6%，南非经济将增长2.8%,中国经济将增长8.1%。IMF认为，中国之所以能够取得如此强劲复苏态势，主要原因有三：一是疫情防控取得明显成效；二是为应对疫情加大了公共投资；三是央行提供了流动性支持。

IMF指出，新冠肺炎疫情导致发达经济体与新兴市场和发展中经济体（不包括中国）面对不同的收入前景，这一趋势预计将进一步加剧。由于发达经济体的复苏步伐预计普遍更快，过去10年在收入趋同方面取得的进展可能出现倒退。在过去10年里人均收入水平向发达经济体趋同的新兴市场和发展中经济体中，有超过50%将在2020年至2022年出现人均收入差距扩大的趋势。

为了实现包容、稳健和绿色的经济复苏，IMF建议，首先，为使全球各地的疫情都得到控制，各国必须开展强有力的多边合作。这包括加大对«新冠肺炎疫苗实施计划»的资金支持，确保疫苗能分配到全球各个角落。各国的当务之急仍是确保全球各地医疗体系有充足的资源来应对疫情。国际社会还应向医疗体系能力不足的国家提供援助。

其次，各国必须竭力减轻这场危机造成的持久经济破坏。各国应继续加强公共卫生措施，并根据疫情的发展阶段妥善制定经济政策。如果本地传播率仍然很高且必须减少面对面接触，就必须维持保障性措施，包括对失业工人和遭受收入损失的可持续经营的企业提供转移支付。如本地传播率较低且经济活动已开始恢复正常，可调整保障性措施的参数，逐渐减少并最终退出这些措施。

再次，在经济复苏企稳前，各国应确保为经济提供有效的政策支持并确保金融稳定，重点关注提高潜在产出、确保实现各方广泛参与的普惠经济增长、加快向低碳经济转型等方面。发达经济体借贷成本继续维持在极低水平，可借此按需提供必要的财政支持，确保经济持续复苏。与此同时，鉴于通胀预期得到较好锚定且通胀压力较弱，在经济稳定复苏前，发达经济体应继续维持宽松的货币政策。新兴市场经济体在无债务持续性风险且通胀预期稳定的前提下，应继续为经济提供财政和货币政策支持。

最后，国际社会需要采取更多措施帮助贫困国家应对危机，使它们在实现可持续发展目标的进程中不至于落后太远。对于融资约束更严重的国家，国际社会需要以赠款、优惠贷款和债务减免等形式向其提供更多支持。

IMF强调，面对前所未有的全球挑战，国际社会必须立即行动起来，确保世界各国都能击败疫情、各国之间和一国内部经济前景的分化趋势得到扭转，并确保世界走向更为繁荣、更加绿色且更具包容的未来。