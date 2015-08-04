IMF：制裁可能在中期内对俄罗斯GDP造成9%的拖累

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据《华尔街日报》4日报道，国际货币基金组织(简称IMF)周一表示，如果西方国家对俄罗斯的制裁以及俄罗斯的报复性措施继续延长至中期的话，那么可能对该国经过通货膨胀调整后的实际国内生产总值(GDP)造成最多9%的拖累。

IMF对于制裁影响的这一评估意味着，俄罗斯的经济复苏步伐可能不及政府预计的那么迅速。

IMF负责俄罗斯事务的主管Ernesto Ramirez Rigo在报告中说，毫无疑问，来自外部的冲击以及俄罗斯早就存在的结构性弱点都将拖累俄罗斯的增长前景。

根据IMF的估计，西方制裁以及俄罗斯政府所谓的反制裁最初会导致俄罗斯的实际GDP最高减少1.5%。但IMF称，中期内经济产出的累计损失可能会达到GDP的9%。IMF还表示，这些评估受到极大的不确定性的制约。

IMF称，俄罗斯金融和经济当局在面对制裁和油价下跌时做出的回应效果良好，帮助该国吸收了外部冲击带来的影响。但IMF警告称，地缘政治紧张局势升级会导致卢布下跌、通胀率上升以及资本外逃，并会进一步降低业已疲软的国内需求。

IMF维持对俄罗斯2015年经济的预期不变，与5月份给出的预期一致。IMF预计今年俄罗斯经济将萎缩3.4%，到2016年经济将恢复增长。这比俄罗斯政府给出的预期要悲观一些。俄罗斯政府预计今年俄罗斯经济至多萎缩3%，2016年经济将增长2%以上。

中长期来看，鉴于俄罗斯实施结构性改革进展缓慢，IMF预计俄罗斯经济中长期年增速将为1.5%，颇为温和。IMF再次建议俄罗斯当局减少对经济的干预并努力提升经济竞争力。