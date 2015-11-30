外媒：预计IMF今日接纳人民币加入SDR

哈通社阿斯塔纳11月30日电 据英国《金融时报》30日报道，预计国际货币基金组织(IMF)今日将把中国的人民币纳入其精英储备货币篮子。这将是对中国经济改革和人民币国际化努力的一张重大信心投票。

IMF股东将以压倒性多数投票支持让人民币成为该组织货币篮子中的第五种货币，确认中国进入世界顶级经济体行列。IMF货币篮子用于对其事实上的货币——特别提款权(SDR)——进行估值。

此举发生在对中国而言至关重要的时刻。中国正在应对增长显著下滑，还遭受了金融市场大跌，外界对于中国领导层的对策及改革承诺的质疑有所加深。

但是，IMF董事会今日的投票也会面临其他质疑：IMF到底在多大程度上被迫变通自己的规则以支持纳入人民币，并在该组织与中国的关系敏感之际照顾中国？

"他们在勉强应用自己的标准，"美国财政部前官员、目前任职于华盛顿的彼得森国际经济研究所的资深IMF关注者埃德温•杜鲁门表示。

IMF中国部前负责人埃斯瓦尔•普拉萨德表示，如果IMF的审议被应用于其他任何货币，那就很可能不会提出将该货币纳入SDR货币篮子。进入SDR货币篮子在很大程度上只具有象征意义，但成员资格通常仅限于那些被各国央行当作外汇储备普遍持有的易于交易的主要货币。

"很明显，（IMF官员及其管理层）愿意不打破规则，而是作出变通，"普拉萨德说。"鉴于IMF那么需要中国，他们没有太多选择。"由于中国已成为世界最大经济体（以购买力平价衡量），IMF如果不给予中国一个领导性角色，就容易面临缺乏全球合法性的指责。

多名驻北京的西方外交官表示，把人民币纳入SDR货币篮子在很大程度上是一个政治决定，中国政府在游说各国支持人民币被纳入方面非常有效——无论人民币是否达到要求。

然而，IMF管理层坚称，对于纳入人民币的审议是一个纯粹的"技术性"问题，焦点是人民币是否可被用于IMF与其成员国的交易的实际问题。

"这里不存在政治因素，"IMF一名高级官员表示。

本月早些时候，IMF工作人员在提交给IMF董事会的一份报告中建议，在五年一次的定期审议时，给予人民币与美元、欧元、英镑和日元相同的地位，将其纳入SDR货币篮子。

IMF工作人员的结论取决于人民币满足了两条标准。第一，中国和人民币在全球贸易中具有重要影响，中国在多年前就跨过了这个门槛。但第二条标准——人民币被广泛使用而且在国际上"可自由使用"——具有更大的争议。

人民币料将入篮 中国货币管理方式面临考验

另据《华尔街日报》30日报道，国际、际货币基金组织 (IMF)即将把人民币纳入储备货币。现在中国官员将需要证明他们会将人民币当做一种储备货币来对待。

外界普遍预计IMF周一会宣布明年将把人民币纳入其储备货币篮子，目前拥有储备货币地位的货币只有美元、欧元、英镑和日圆。人民币被纳入储备货币将意味着，随着中国在全球金融领域地位的上升，人民币地位的提高得到了认可。

接下来中国将面临真正的考验：人民币被纳入储备货币将给中国政府带来新的压力，中国需要在人民币管理、如何与投资者和世界交流等各个方面做出改变。中国有关放松对人民币汇率管制及开放中国金融系统的承诺将面临新的监督。

中国央行统计司司长盛松成表示，中国必须建立国内外投资者对人民币资产的信心，阻止人民币全球化带来的金融风险，这要求继续协调推进各项金融改革。

人民币"入篮"也将令中国央行面临压力：美国联邦储备委员会（简称：美联储）、欧洲央行和其他重要机构所应达到的政策清晰度和信息透明度，中国央行同样应达到。这可能存在困难：单单在过去六个月，中国央行就有多次出人意料的举动，包括推动人民币意外贬值，在中国股市重挫期间大多保持沉默，央行还澄清央行行长周小川关于今年开通深港通的讲话实际上是几个月前发表的，这也让市场感到一头雾水。

上海资产管理公司彬元投资顾问有限公司创始人周平表示，央行需要更加清晰有效地与市场沟通；对央行而言，就像是某种形式的文化转型。

即将到来的一项挑战是如何应对中国经济增长放缓引发的要求人民币贬值的市场压力，而此前三个月央行一直试图提振人民币。中国央行顾问称，预计人民币兑美元贬值可能是小幅渐进式的，未来12个月或许会贬值3%-5%。他们说，挑战在于如何向市场清晰传达央行的意向。

预计IMF周一召开会议时将批准人民币"入篮"。IMF总裁拉加德和IMF相关报告支持这一举措。

预期中的人民币"入篮"将是中国央行行长周小川及其同僚取得的最高成就。围绕人民币在国际金融界的地位应与中国作为正在崛起的大国的重要性相匹配这一观点，他们争取到了政治支持。为达到IMF的储备货币标准，虽然遭到一些利益集团的反对，中国央行仍推行了一系列变革，如放松利率限制，放宽海外投资者进入中国市场的准入条件。

不过，为了让人民币成为国际货币，现年67岁的周小川和他的继任者必须进一步推动中国的经济改革。出于对经济减速的担忧，中国领导层已经放缓了一些金融领域的关键改革。值得注意的是，今年年底前实现金融市场更加自由化的目标已被延至2020年底前实现。

金融改革步伐的放缓也减少了投资者对人民币的热情。彬元资本的周平认为，人民币目前大约高估20%，若继续维持这样的水平，只会对经济不利。高盛集团在一份11月19日的报告中指出，人民币显著贬值是新兴市场资产明年面临的最大风险。人民币的贬值虽然对中国出口行业有利，但是会招来美国和其他国家的批评，指责中国在人民币问题上玩弄政治手段。

尽管人民币被纳入IMF货币篮子基本上是象征性的，但当IMF每五年一次对其货币篮子进行评估时，中国的金融政策可能会受到批评。正式来说，人民币将被纳入IMF的特别提款权(SDR)，SDR是一种虚拟货币，IMF利用SDR对其成员发放紧急贷款，成员国可以用SDR增加外汇储备。

洛杉矶资产管理公司TCW董事总经理洛文杰表示，对大部份投资者来说，人民币纳入SDR不是什么大事；缺乏数据和政策透明性对投资者来说仍是一项风险。洛文杰曾在美国财政部担任关注中国事务的官员。

中国社会科学院高级经济学家张明预计，在短期内，人民币"入篮"将导致对人民币计价资产温和的、不超过300亿美元的新外需。

他表示，在中国国内还远远不能肯定特别提款权地位是否会推动其他结构性改革。

与此同时，中国央行必须为人民币开辟一条路径，既能帮助经济又能避免全球投资者信心流失。8月份，中国央行将人民币兑美元汇率中间价下调2%，在金融市场引发更猛烈的人民币抛售潮，导致外界担心央行可能采取更多类似行动。

后来，中国央行于本月初在其网站上发布了行长周小川5月份的公开讲话，让人误以为这是周小川的最新讲话，在投资者当中引发又一轮混乱。该言论随即登上各大媒体头条，引发香港市场和深圳市场反弹，而后央行才澄清这是周小川六个月前的讲话。

中国央行已经提高了透明度，特别是在更多地使用社交媒体之后。然而有一个问题是，中国央行缺乏美联储和其他机构享有的那种独立性。中国央行大多数重要政策决定都必须首先获得党内领导层的批准。

一位央行顾问表示，中国央行有很多受众要服务。