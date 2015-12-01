IMF将人民币纳入SDR货币篮子

哈通社阿斯塔纳12月1日电 据英国《金融时报》报道，国际货币基金组织(IMF)11月30日对中国及其改革努力投下信心票，将人民币纳入储备货币的精英篮子里，并给予人民币比日元和英镑更大的权重。

经过IMF数月考虑、热衷于获得认可的北京方面数年游说之后，IMF执行董事会的投票使人民币成为该篮子的第五种货币。该货币篮子用于为IMF事实上的货币估值。

"人民币被纳入全球储备货币精英俱乐部，对中国来说是一大步，对国际货币体系来说也是重要的一步，"IMF中国部前负责人、康奈尔大学经济学教授埃斯瓦尔•普拉萨德称。

自2016年10月1日起，人民币将成为"特别提款权"(SDR)货币篮子中的第三大货币。此举主要是象征性的，但IMF总裁克里斯蒂娜•拉加德称之为中国经济改革及其融入全球金融体系进程中的"里程碑"。

对于中国来说，此举认可了过去数年中国放开金融市场以及允许资金自由进出中国资本市场的努力。IMF的决定可能会加强习近平当局内部经济改革者相对于比较保守的派系的可信度。

"对于一个人均收入不足其他储备货币经济体的四分之一的新兴市场经济体来说，成为全球主要储备货币之一的发行国是其在国际金融中历史性的一刻，"普拉萨德表示。

但是对于世界金融体系来说，中国进入SDP货币俱乐部代表着挑战。原有的SDR成员国均为西方国家，它们拥有完全可兑换的货币以及由法治管辖的开放的资本市场。

中国在各个方面都是不同的：一个由共产党统治的发展中国家，迄今努力限制其货币的可兑换程度，并保护其国内资本市场免受外国资本和影响的冲击。

但是，IMF最大的股东美国称，它支持纳入人民币的决定。此举标志着自1999年欧元取代德国马克和法国法郎被纳入后，IMF货币篮子最为重大的改变。

美元将仍然是SDR最大的储备货币，权重为41.73%，随后是欧元，权重为30.93%。但是拥有10.92%权重的人民币将超越日元和英镑。