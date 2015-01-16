IMF总裁警告称全球经济前景黯淡

哈通社阿斯塔纳1月16日电，据路透社报道，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四警告，原油价格急剧下跌和美国经济较为强劲，可能不足以改善今年的全球经济成长前景。

拉加德表示，虽然原油价格下跌将有利于全球消费者，但在投资与消费疲弱的普遍趋势下，主要经济体中可能只有美国一枝独秀。 IMF定于下周发表全球经济成长预测。在一篇预先介绍预测的讲话中，拉加德发问油价下跌和美国经济表现能否让IMF变得更加乐观。 "答案很可能是‘不会'，"她说道。随后她列举了全球经济存在的诸多问题。 她说，欧元区与日本经济长期低迷，通胀率处于非常危险的较低水平，欧洲已经面临通缩威胁。 IMF同时预计，在中国经济带头放缓下，新兴市场成长将减缓。 而美国相对的强势，对其他国家而言亦被解读为带来些许苦痛。 尽管美国12月经齐数据疲软，令投资者押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)会等更久，或许会到10月才升息；但拉加德表示，预期中的货币政策紧缩可能导致金融市场更加动荡，尤其是较贫穷的国家，当地银行及企业近年来借贷较多的美元。 她说，石油及其他商品跌价，已然对尼日利亚、俄罗斯及委内瑞拉造成"庞大的汇率压力"。 "(油价下跌)注入强心针很好，但如果全球经济腿软无力，就于事无补了，"拉加德说。 除了对消费者有利以外，她表示，低油价更是各国降低能源补助，提高支出以消弭贫穷的大好良机。