IMF：世界迎来“低增长时代”

哈通社阿斯塔纳4月8日电，据英国金融时报网8日消息，国际货币基金组织(IMF)警告称，世界大多数主要经济体应该准备应对一段经济增长率长期明显较低的时期，这将导致政府和企业更难降低其债务水平。

这些警告将重新点燃人们的担忧，即世界正在面临一些经济学家所称的"长期停滞"。

IMF一年两次的《世界经济展望》分析章节之一所含的这些发现意味着，生活水平的提升速度可能比2008年之前更加缓慢，尤其是在发展中国家。

它们还表明，全球金融危机比以往的动荡时期更为严重，可能长期性地降低经济体扩张的速度，而非只是带来短期影响。

IMF称，潜在产出增长放缓（或者说与稳定通胀相符的产出水平）的根源不仅在于2008年的衰退。它们还包括人口老龄化以及新兴市场生产率增速放缓。

尤其是中国，随着其试图重新平衡经济，从投资转向消费，中国可能面临潜在产出增长的急剧萎缩。

IMF预测，发达国家在2015至2020年间的潜在产出年均增速将达到1.6%。这将略高于其在过去6年间的扩张速度，但远低于衰退之前2.25%的潜在产出增速。

新兴市场的降速将更加急剧。在危机到来之前保持增长的潜在产出，其年均增速将从2008至2014年间6.5%下降至未来5年的5.2%。

经济增速放缓对富裕国家的政府有重要影响，它们将发现难以降低危机期间积累的债务水平。

这也意味着新兴市场将更难再实现预算盈余，而这一点对于未来经济放缓时期扩大政府支出和削减税收是不可或缺的。